В Москве прошёл фестиваль "Мелодии победной весны"

В Москве состоялось торжественное закрытие фестиваля "Мелодии победной весны". Он посвящён героизму детей, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной.

На мероприятии выступили кадеты - победители Всероссийского музыкального конкурса, а также артисты Детского музыкального театра юного актёра. Они представили спектакль о трудовом подвиге своих сверстников в годы войны.

Постановку ранее увидели в Нижнем Новгороде, Ярославле, Костроме, Череповце. Также, в рамках фестиваля прошла выставка художественных работ школьников, посвящённая труженикам тыла, сообщает "ТВ Центр".