Трамп отправил в Портленд военных для борьбы с мигрантами

В США накаляется противостояние президента и губернаторов. После направления федеральных войск в Чикаго и Мемфис Дональд Трамп распорядился вывести армию и на улицы Портленда.

Поводом стали столкновения защитников прав нелегалов с полицией возле отделений миграционной службы. По словам Трампа, военные займутся борьбой с внутренним терроризмом, в том числе с движением "Антифа". Президент запретил его деятельность после убийства своего сторонника Чарли Кирка.

Ввод армейских подразделений вызвал бурный протест в самом Портленде. Мэр города и губернатор штата Орегон призвали жителей к мирным протестам. Они заявили, что Трамп превышает свои полномочия, грубо нарушая права местного самоуправления, сообщает "ТВ Центр".