Легендарный центр "Самбо-70" отмечает 55-летие

Легендарный центр спорта и образования "Самбо-70" отмечает 55-летие. Как сообщил Сергей Собянин, за эти годы в его стенах получили подготовку более 50 тысяч воспитанников.

Среди них есть мастера спорта международного класса, олимпийские чемпионы и призёры международных первенств. Мэр назвал некоторых из них, это - фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, гимнастки Мария Пасека и Виктория Листунова, дзюдоисты Дмитрий Носов и Расул Бокиев.

Сегодня в центре работают 260 наставников, более 12 тысяч человек проходят подготовку по 22 видам спорта. В "Самбо-70" применяется уникальная методика, позволяющая совмещать тренировочный и образовательный процессы.