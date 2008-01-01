Чем живёт Коптево - район на севере Москвы

На месте бульвара в этом районе планировалось проложить судоходный канал, который бы связал Химкинское водохранилище с Яузой. Перед застройкой современными высотными домами территорию пришлось осушать, такой сырой и болотистой она была. В 90-х годах у этих мест была дурная слава криминального района, но теперь это в прошлом. По одной из версий, название района происходит от боярского рода Константина Бутурлина, который имел прозвище Копоть.

Современные многоэтажки в районе Коптево пришли на смену ветхим хрущёвкам. Жильцы по программе реновации въезжают в уже отремонтированные квартиры, остаётся только завезти мебель. Люди признаются - особенно любят свой район за развитую транспортную инфраструктуру – поблизости метро, автобусы, трамваи, и самое главное МЦК – станции "Коптево" и "Лихоборы".

В районе Коптево сохранилось несколько исторических построек. Их легко узнать по ярко-красному цвету и характерной архитектуре. Причём, это не только многоэтажки, но и старинные особняки. Все эти здания стоят вдоль железной дороги - напротив старейшей станции и сохранившегося вокзала "Лихоборы". В 2008 году к столетию окружной железной дороги здесь установили памятный знак архитектора Щербакова, а рядом – медальоны с названиями и изображениями всех первых станций.

В 2016 году окружная дорога получила новую жизнь и превратилась в Московское центральное кольцо. По нему пошли современные "Ласточки". Обучать машинистов этих поездов тоже начали в Коптеве – в старейшем железнодорожном учебном центре.

Здесь сотни машинистов и их помощников повышают квалификацию или осваивают новую профессию. Тренажёры полностью повторяют кабину современных электричек. Движения машинистов доводят до автоматизма, и на реальной линии они уже действует уверенно. Даже осмотр поездов можно отработать в системе дополненной реальности с помощью VR-очков.

Коптево – это не только железная дорога. Житель здесь всегда найдут, чем себя занять. В культурном центре "Рассвет" - творческие кружки, спортивные секции и программы проекта "Московское долголетие". Есть в районе и место для спокойного семейного отдыха: Головинские пруды, Тимирязевский парк, Михалково и "Вишнёвый сад", который недавно благоустроили. На месте старых гаражей сделали дорожки, спортивные площадки и зоны для детей.

Коптево - район, где удачно сочетаются прошлое и будущее. Здесь ценят историю, развивают современные технологии и создают комфортные условия для жизни.