Кремль сделал заявление о встрече Путина и Трампа в Москве

Приглашение президента Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу посетить Москву остаётся в силе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа", - сказал представитель Кремля.

В этом году Владимир Путин дважды приглашал главу Белого дома в Москву. 12 февраля во время первого после переизбрания Трампа телефонного разговора президент России пригласил своего американского коллегу посетить российскую столицу, сообщил тогда, подводя итоги беседы, Дмитрий Песков.

16 августа на итоговой пресс-конференции после встречи на Аляске Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой. В ответ на это Путин по-английски ответил Трампу с улыбкой: "В следующий раз в Москве".