Москвичам пообещали старое бабье лето

На следующей неделе москвичей ждёт старое бабье лето. Об этом написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

29 сентября столичный регион накроет антициклон, дожди не ожидаются. По ночам будет прохладно – от двух до пяти градусов тепла, а дневная температура приблизится к 13 градусам.

В ночные и предутренние часы вторника, среды и четверга возможны небольшие заморозки. В конце недели немного потеплеет.

Сентябрь в этом году выдался аномально тёплым и сухим. С конца августа до 20 сентября в московском регионе не было дождей, а дневная температура поднималась до 20-24 градусов.