Об этом лучше даже не говорить, так ответил на вопрос о возможных атаках ВСУ на Кремль пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Наш президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить. И все это понимают", - сказал спикер Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На этой неделе из Киева и некоторых европейских столиц звучали воинственные и безответственные заявления о необходимости сбивать российские самолёты и наносить удары по Москве. В Кремле назвали это очередным витком эскалации напряжённости вблизи российских границ.

Ещё на этой неделе зампред Совета безопасности России ответил на слова Владимира Зеленского, что в Кремле должны знать, где находится бомбоубежище. Дмитрий Медведев предупредил главу киевского режима, что у России есть оружие, от которого не защитит даже бомбоубежище.