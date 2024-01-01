В Москве простились с режиссёром Кеосаяном

В Армянской церкви в Москве простились с режиссёром Тиграном Кеосаяном. Венки на прощание прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и коллективы российских СМИ, сообщает ТАСС.

На траурную церемонию пришли сотни людей. Они принесли цветы к часовне, в которой находился гроб с телом режиссёра. Собравшиеся проводили режиссёра в последний путь аплодисментами.

Тигран Кеосаян умер 26 сентября. Ему было 59 лет. Последние девять месяцев он находился без сознания. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.

Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал её руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.