На Солнце произошла сверхмощная вспышка

Самая крупная вспышка с 19 июня произошла на Солнце 28 сентября. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4

Неделю назад солнце после достаточно продолжительной паузы вновь заявило о себе. Сегодняшний взрыв, как отмечают учёные, произошёл на фоне растущей активности светила.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.