США обсуждают передачу Украине ракет Tomahawk

Власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk на Украину. Речь идёт не о прямой передаче этого оружия Киеву, а о поставках через европейские страны НАТО.

Окончательное решение по этому вопросу примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент. Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас", - сказал Вэнс.

Tomahawk - американская крылатая ракета большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. Её отличие от подобных ракет – она совершает полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Дальность полёта варьируется от 800 до 2 500 километров в зависимости от модификации. При передаче этих ракет Киеву украинские войска смогут гипотетически наносить удары по объектам в Москве и Петербурге.