Российские военные уверенно развивают наступление на всех стратегически важных участках фронта. Наносят поражение технике и живой силе ВСУ на передовой и в тылу.

Сокрушительные удары по врагу наносит армейская авиация. Экипажи штурмовиков Су-25 пуском ракет с предельно малых высот ликвидировали опорный пункт неприятеля на линии боевого соприкосновения.

А это на подступах к Красноармейску неонацистов громит "Солнцепек". Расчеты тяжелых огнеметных систем достают противника на дистанции свыше 10 километров, а залп термобарических снарядов практически не оставляет шансов на выживание. В Сумской области операторы ударных дронов, управляемых по оптоволокну, ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники, пресекая попытки боевиков провести ротацию на переднем крае.

На освобожденных от неонацистов территориях работают саперы. Отступая, противник оставил после себя большое количество мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов. В районах повышенной опасности применяется машина разминирования "Вепрь". Она позволяет безопасно очистить большие пространства. Улицы, дома и дороги саперы обследуют вручную.