Ворвались на позиции ВСУ и уничтожили боевиков: подвиги героев СВО

Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Сержант Станислав Бобрик, командуя подчинёнными, во время штурма вражеского опорного пункта смог обойти его с тыла, первым ворвался на позиции противника и уничтожил четырёх боевиков. После чего наши военнослужащие ликвидировали ещё десять неонацистов и захватили форпост без потерь.

Рядовой Никита Суровцев, действуя в составе штурмовой группы, под плотным миномётным огнём и атаками вражеских беспилотников ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пятерых неонацистов. А после зачистки здания вступил в стрелковый бой и ликвидировал ещё троих радикалов, но получил ранение. Оказав себе медицинскую помощь, Никита продолжил сдерживать контратаки до прибытия основных сил.