ПВО сбила 84 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 29 сентября

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на регионы России. В течение ночи сбито 84 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны, 78 из них уничтожено с 23.00 мск 28 сентября до 07.00 мск 29 сентября.

По данным военного ведомства, дежурными средствами ПВО перехвачено 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области. 21 дрон сбит над Белгородской областью, по 9 беспилотников – над Воронежской и Смоленской областями. Семь дронов уничтожила ПВО над Калужской областью, четыре – над Московским регионом, три – над Орловской и один – над Курской областью.

В аэропортах Калуги и Жуковском вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, они вводились для обеспечения безопасности полетов. По последним данным, все ограничения сняты.