Парламентские выборы в Молдавии прошли с многочисленными нарушениями. В частности, зарегистрированы случаи использования так называемой карусели: избирателей организованно подвозили к участкам, в том числе на автобусах.

Ещё в Сети появилось видео, на котором несколько членов избирательной комиссии, уединившись в отдельном кабинете, ставят печати в бюллетенях. Также власти страны шантажировали молдавскую диаспору в Европе отменой европейских документов и увольнениями с работы, сообщает РИА Новости.

Наконец, почти весь день под надуманными предлогами были закрыты мосты, связывающие Молдавию с Приднестровьем. Из-за этого жители самопровозглашённой республики не смогли в полной мере воспользоваться избирательным правом.

Что касается предварительных результатов выборов - по состоянию на 22:40, лидирует правящая партия Молдавии, она набирает 41,22%. Оппозиционный Патриотический блок – на втором месте с 30,74% голосов. Это данные после обработки 40% протоколов.