Reuters: Трамп хочет завершить сделку по Газе на встрече с Нетаньяху, сообщает Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает согласовать сделку об урегулировании конфликта в секторе Газа во время встречи с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Об этом он сообщил агентству Reuters.

"Трамп надеется завершить работу над предложением по мирному плану для сектора Газа на встрече с премьер-министром Израиля в понедельник", — говорится в публикации.

Трамп отметил, что "все хотят сделку". Он добавил, что получил ответ относительно возможных договоренностей от Израиля и арабских государств.

28 сентября президент США заявил, что есть "реальный шанс" урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Встреча лидеров Израиля и США запланирована на 29 сентября.