Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом 29 сентября. Встреча состоялась в рамках официального визита Володина в республику.

"Прежде всего хочу передать вам от нашего президента Владимира Владимировича Путина самые добрые пожелания и успехов в работе", — сказал Володин на встрече.

По его словам, Госдума должна сделать всё, чтобы через законодательное решение выйти на реализацию договоренностей, достигнутых главами РФ и Вьетнама.

Лыонг Кыонг, в свою очередь, также передал президенту России Владимиру Путину "самое теплое приветствие и самые хорошие пожелания".

Он добавил, что Коммунистическая партия Вьетнама, государство и народ "всегда помнят ту драгоценную помощь, которую оказал Советский Союз".