Вооруженные патрули прибыли в Чикаго после распоряжения Трампа

В США пограничные патрули вышли на улицы Чикаго. Отправить в город нацгвардию распорядился Дональд Трамп - всё в рамках борьбы с преступностью.

Федеральные силовики призваны следить за порядком и арестовывать нелегальных мигрантов. Жители мегаполиса встретили агентов свистом. Губернатор штата Иллинойс и вовсе заявил, что вооружённые патрули лишь запугивают жителей.

Корень противостояния местных властей и администрации президента - в борьбе демократов и республиканцев. Трамп вводит войска как раз в те штаты, где руководят его политические противники, обвиняя их в неспособности обеспечить безопасность.

На прошлой неделе в пригороде Чикаго дошло и до столкновений протестующих с миграционными войсками. Толпу разгоняли слезоточивым газом.