На парламентских выборах в Молдавии оппозиционные объединения, включая Патриотический блок, опережают правящую Партию действия и солидарности. По данным Центризбиркома республики, после обработки 100 процентов протоколов на участках в стране, противники Майи Санду набирают 49 с половиной процентов голосов. У правящей партии - чуть более 44 процентов. Граждане сделали выбор между прозападным курсом и восстановлением нормальных отношений с Россией. Хотя власти старались не дать проголосовать тем, кто не согласен с текущей политикой.

Красная икра, шампанское. В штабе правящей партии Молдавии всё было готово к празднованию победы. Однако после первых предварительных итогов с этим решили повременить. Потому как повторение результата 21-го года, когда "Действие и солидарность" Майи Санду получила абсолютное большинство в парламенте, оказалось под вопросом. И виновных в этом, разумеется, уже нашли.

Оппозиция уже призывает власти прекратить истерику и не нагнетать ситуацию. Политическое объединение "Альтернатива", которую возглавляет Александр Стояногло, предварительно тоже проходит в парламент. Как и "Патриотический блок" Игоря Додона. Его партия - главный оппонент партии Санду. Её прозападный курс - по опросам - не поддерживает как минимум половина граждан страны.

"Власть не готова признать поражение и рассматривает возможность аннулировать результаты выборов", - заявил Игорь Додон.

Или сделать так, чтобы результат их устроил. На это был направлен максимум усилий. Протестный электорат до избирательных участков старались не допустить, перекрыв мосты через реку Днестр. Движение по ним запустили только за двадцать минут до закрытия избирательных участков. Это не позволило многим жителям Приднестровья приехать и проголосовать. Да и те, кто пошёл пешком, столкнулись с проблемами.

Но в западной прессе об этом ни слова. Никто там не обращает внимания и на тот факт, что в России, где проживает почти полмиллиона молдован, были открыты всего два участка. И только в Москве. Неудивительно, что на них наблюдались серьезные очереди.

Более того, в российскую столицу прислали всего десять тысяч бюллетеней, еще и таким образом лишив сотни тысяч граждан Молдовы возможности проголосовать на парламентских выборах.

На западе при этом для голосования были созданы все условия. В Италии, например, молдавская диаспора в пять раз меньше, чем в России. А участков там открыли 73. Но на большинство из них людей подвозили организованно, сообщают молдавские СМИ. Вот, например, кадры из Вероны. Увидев камеру, избиратели сразу начинают разбегаться.

А это уже Бухарест. И тоже массовый подвоз людей на участки. За какую партию их проинструктировали голосовать - догадаться не сложно. Вот кадры проведения таких консультаций, скрытно снятых в автобусе.

Номер один в бюллетене - это правящая партия "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду. Победить ей на президентских выборах, кстати, тоже помогла заграница. Бюллетени тогда вбрасывались на зарубежных участках.

А подсчет велся без наблюдателей. И все это беззаконие происходило при полной поддержке европейских политиков. Они не только закрывали глаза на массовые фальсификации. Но и оказывали давление

на владельцев социальных сетей, о чем сегодня поведал основатель "Телеграм" Павел Дуров.

Но тогда это была репетиция перед главным сражением за парламент, где проевропейской Майе Санду необходимо большинство. С этой целью и в самой Молдавии она постаралась максимально зачистить политическое поле от конкурентов. Уголовные дела против главы Гагаузии Евгении Гуцул и целого ряда популярных оппозиционеров. Отказ в регистрации и снятие с выборов блока "Победа" и оппозиционной партии "Великая Молдавия". Причем, решение власти намеренно затягивали.

Впрочем, даже в таких "тепличных условиях", которые создала себе Майя Санду при поддержке Евросоюза, она явно не была уверена в победе. В связи с чем в день голосования президент Молдавии выпустила аж четыре видеообращения - в которых старательно запугивала молдован.

Мол, если её партия проиграет, то и европейское будущее страны окажется под угрозой. Не уточняя, правда, что этот европейский путь не принёс пока стране ничего хорошего.