Гладков сообщил о проблемах с горячей водой в Белгороде

Основная часть работ по восстановлению электроснабжения после обстрела ВСУ завершена.

Работы продолжались всю ночь и завершились только под утро, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Осталось еще небольшое количество абонентов, которые нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах", - написал он в своем Telegram-канале.

В частности, электроэнергию не подали в Центр образования №1, школу №48, детские сады №2 и №33. Энергетики обещают сделать это в ближайший час.

Сохраняется проблема подачи горячей воды, продолжил Гладков. Ночью работы не могли проводить, так как объем повреждений можно оценить только в светлое время суток. К полудню будут озвучены сроки восстановления.

28 сентября Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ. В результате одного из ударов пострадали два человека, была повреждена критически важная инфраструктура. В Белгороде были зафиксированы перебои со светом и водой.