Убитую горем Маргариту Симоньян держали под руки на прощании с Тиграном Кеосаяном

Накануне, 28 сентября, В Армянской церкви в Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном. Венки на прощание прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и коллективы российских СМИ.

Отдать последнюю дань уважения режиссеру явились и представители отечественного шоу-бизнеса. На траурной церемонии были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певец Филипп Киркоров, юморист Евгений Петросян, продюсер Игорь Угольников, актер Иван Охлобыстин, фигуристка Татьяна Навка, журналистка Татьяна Миткова, певица Лолита Милявская и многие другие.

Особое внимание привлекла вдова Тиграна Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян. От горя она едва стояла на ногах. Под руки ее поддерживали знакомые. На прощании вдова прочитала стихотворение мужу.

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября. Ему было 59 лет. Последние девять месяцев он находился без сознания. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.