Первая семья Брюса Уиллиса готовится бороться с его молодой женой за 250 миллионов долларов

Несколько лет назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Жена Эмма Хеминг, их дети, а также бывшая супруга Деми Мур и дочки от этого брака окружили Брюса заботой и старались делать все, чтобы он не чувствовал себя некомфортно из-за болезни. Но с каждым днем им становится все сложнее. В итоге Эмма приняла тяжелое решение — Брюса переселили в другой дом. Там все оборудовали для тяжелобольной звезды, наняли сиделок.

Однако сейчас появилась информация, что его родным предстоит бороться за наследство актера, которое оценивается в 250 миллионов долларов. В близком кругу говорят, что 47-летняя супруга Брюса Уиллиса Эмма испытывает огромное давление со стороны взрослых детей актера от первого брака с актрисой Деми Мур.

"Она не только присматривает за Брюсом, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что не понравилось другим его близким. Все чувствуют, что может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает", - рассказали в окружении близких артиста RadarOnline.

Сообщается, что медицинское обслуживание Уиллиса обходится в десятки тысяч долларов в месяц. Другой инсайдер заявил: "Эмма очень бережно относится к деньгам — она скорее перестраховывается. Она прекрасно понимает, насколько дорогостоящим стало лечение Брюса, но не позволяет себе излишеств".