Партия Санду может сохранить контроль в парламенте после выборов в Молдавии

Партия Майи Санду может сохранить контроль в молдавском парламенте. Это следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,12% протоколов на выборах в Молдавии. Учрежденная молдавским президентом Партия действия и солидарности (ПДС) получила 49,88% голосов.

Что касается соперников ПДС, то, по данным ЦИК, Патриотический блок набрал 24,35%, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8,01%, "Наша партия" - 6,23%, партия "Демократия дома" - 5,65%. Если цифры не изменятся к завершению подсчета, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте. У Патриотического блока будет 26 мандатов, у "Альтернативы" - 8, у оставшихся двух партий – по 6, передает ТАСС.

Оппозиционный Патриотический блок состоит из Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном и Партии коммунистов во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным. К ним примкнула и партия "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева.