Трамп разрешил Зеленскому бить вглубь России: "Неприкосновенных мест нет"

Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

При этом Келлог ушел от ответа, идет ли речь об использовании именно американского оружия для нанесения таких ударов. Однако спецпредставитель Трампа подтвердил, что Владимир Зеленский просил Вашингтон предоставить Украине крылатые ракеты "Томагавк", способные достигать целей в глубине России. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, подчеркнул политик.

Келлог оговорился, что вывод о том, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России сделаны им, исходя из последних заявлений Трампа.

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Нет неприкосновенных территорий", - сказал Келлог в интервью Fox News.

На прошлой неделе сообщалось, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в ООН допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.