Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла во сне

Умерла заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая. Ей было 47 лет.

Официально причина смерти спортсменки пока не называлась. Источник ТАСС сообщил, что Синецкая умерла во сне из-за оторвавшегося тромба.

"Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи", - сообщили в Федерации Бокса России.

Ирина Синецкая родилась в Ставропольском крае. Помимо трех золотых медалей чемпионатов мира, спортсменка 11 раз становилась чемпионкой России и пять раз выигрывала первенство Европы