Россия ответит на поражение объектов в её небе как суверенная страна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обсуждения, ведущиеся в странах НАТО о необходимости сбивать цели в российском воздушном пространстве.

Ракетные удары по российскому Белгороду – как ответ на любые мирные инициативы. Причем, явно, что цель киевского режима продемонстрировать – эти инициативы им не нужны. Обстрел ведут показательно западным оружием. На кадрах видно, что РСЗО "Хаймарс" разместили в жилой застройке Харькова. Именно отсюда и били по Белгороду. Понимая, что, если Россия ответит, пострадают мирные украинцы. Жизнь которых главарю режима не важна – ведь у него снова будет возможность получить дозу оружия, вполне конкретного – американские "Томагавки", которые позволят ударить далеко. Спецпосланник президента США Кит Келлог, как может, рекламирует эту идею не только Трампу, но и остальным американцам. Заявляя, что, мол, все уже почти решено.

Разрешение на удары по российским территориям перед уходом с президентского поста давал еще Байден. Но Келлог подает новость завуалированно, непонятно, что все-таки разрешил Трамп - дальнейшие такие удары или же применение в них американских ракет. Коллективный Запад делает хорошую мину при плохой игре и когда президент Финляндии Александр Стубб пытается опровергнуть заявление главы российского МИДа о том, что НАТО и ЕС фактически объявили войну Москве, используя Украину. Генсек альянса, кажется, так не считает.

"В какой-то момент этот конфликт, как и всякий другой… Хотя нет, не всякий конфликт заканчивается за столом переговоров. Вторую мировую мы просто выиграли. В случае с Украиной все, вероятнее всего, закончится переговорами", - заявил Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

Очередная попытка переписать историю. Марк Рютте – бывший премьер Нидерландов - страны, которая капитулировав перед немецкими войсками на пятые сутки, не хочет замечать, как украинский проект постепенно перерос в европейский, намекает премьер Венгрии.

"Сейчас Европейский союз превратился в военный проект. В Брюсселе открыто говорят, что задача следующего десятилетия - победить Россию на восточном фронте. Мы, венгры, этого не хотим. Но нас хотят заставить. Сейчас, когда Брюссель говорит о европейском мире, это на самом деле означает войну", - отметил Виктор Орбан.

И ее эскалации хочет киевский режим, который придумывает новые способы. Начиная с мнимых российских беспилотников, которые якобы кружат над Европой. Заканчивая санкциями в отношении партнеров России, покупающих энергоресурсы. И если медиаповод атаки дронов постепенно сдувается – истерику Зеленского не поддержали ни в Венгрии, ни в Италии, призвав украинского попрошайку не драматизировать. То в отношении санкций и российских замороженных активов все еще идет спор. Главная проблема – Будапешт, который блокирует все предложения. В октябре в Копенгагене состоится саммит, куда Орбана планируют не пустить. Европа выворачивает карманы, чтобы наскрести денег для Киева. Ведь теперь главные спонсоры этого проекта именно они.

Именно об этом накануне говорил и вице-президент США. Джей Ди Вэнс считает, что если европейцы будут покупать вооружение у Вашингтона – а не получать его на блюдечке – то быстрее осознают, насколько мир обходится им дешевле, чем война.