Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета

Правительство сегодня внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 27-го и 28-го годов. Главный финансовый документ свёрстан с учётом современных вызовов, которые стоят перед страной.

Ключевые приоритеты - выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности России, поддержка семей участников спецоперации, а также достижение национальных целей развития и улучшение демографии.

Доходы на 2026 год составят около 40 триллионов рублей. Расходы - 44 триллиона. За три года ВВП вырастет почти на 7 процентов. В Минфине ранее назвали проект бюджета сбалансированным и устойчивым.