Собянин: Промышленность Москвы производит все необходимое для учебы в школе

Московская промышленность активно развивается и производит всё необходимое для школьников. Так, с начала года бумажных канцелярских принадлежностей и интерактивного оборудования выпустили почти на три миллиарда рублей.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, компании особой экономической зоны "Технополис Москва" изготавливают учебных роботов, цифровые парты и панели, а также лабораторные наборы по физике, химии и биологии. Столичные фабрики шьют школьную форму и производят ручки из вторсырья.