Глобальные вызовы обсуждают в Сочи эксперты "Валдая"

Будущее многополярного мира обсуждают в Сочи. Сегодня там стартовало заседание международного клуба Валдай. В дискуссиях участвуют полторы сотни гостей из более чем 40 стран, в том числе Китая, Индии, США, Германии, Британии, ЮАР.
В течение 4 дней российские и зарубежные эксперты будут обсуждать ключевые вызовы, которые стоят перед глобальным сообществом в условиях стремительного перехода к полицентричной модели. В первый день работы форума организаторы представили доклад о текущем состоянии дел в мире. Как отмечают аналитики, многополярность не подразумевает устойчивых принципов и правил поведения.
"Мы понимаем, что мир становится сложнее и в нем все больше разных акторов, разных действующих лиц, разных обстоятельств. Матрица этого мира становится исключительно сложной и навигация, политическая навигация в такой ситуации - это непросто. Надо очень многое взвешивать, очень много думать. И одна из наших задач - понять, нащупать способ, рецепт того, как действительно в этом мире действовать", - отметил председатель Совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.