Глобальные вызовы обсуждают в Сочи эксперты "Валдая"

Будущее многополярного мира обсуждают в Сочи. Сегодня там стартовало заседание международного клуба Валдай. В дискуссиях участвуют полторы сотни гостей из более чем 40 стран, в том числе Китая, Индии, США, Германии, Британии, ЮАР.

В течение 4 дней российские и зарубежные эксперты будут обсуждать ключевые вызовы, которые стоят перед глобальным сообществом в условиях стремительного перехода к полицентричной модели. В первый день работы форума организаторы представили доклад о текущем состоянии дел в мире. Как отмечают аналитики, многополярность не подразумевает устойчивых принципов и правил поведения.