Большой детский фестиваль стартовал в Москве и Петербурге

Свыше 40 спектаклей, десятки кинолент, книг и мультфильмов представят публике в рамках Большого детского фестиваля. Он стартовал сразу на нескольких культурных площадках Москвы и Санкт-Петербурга и проводится уже в восьмой раз.

В мероприятии принимают участие талантливые коллективы из разных регионов России и стран Ближнего зарубежья. В этом году на конкурс прислали рекордное количество заявок - свыше 840. Победителей по традиции определит независимое детско-юношеское жюри. Также в рамках фестиваля запланированы творческие встречи с писателями и представителями киноиндустрии, мастер-классы, лекции и семинары.

"Программа огромная - 2 месяца. Сегодня открываем, 14 ноября подведём итоги, назовём лучших из лучших, наградим победителей. 18 номинаций. Это очень много. Театр имеет огромное количество направлений: музыкальный театр, театр кукол, драматический театр. Плюс кино, причём это младшая и старшая группа. И каждый раз мы голосуем. Это не мы, а дети голосуют: младшая группа и старшая группа голосует отдельно", - рассказал художественный руководитель Московского губернского драматического театра, народный артист России Сергей Безруков.