В магазине под Нижним Новгородом средь бела дня торгуют нелегальным алкоголем и насваем

Запрещенные вещества, контрафактный табак и алкоголь. Нестандартный ассортимент обнаружили в одном из магазинов Нижегородской области. Владельцы средь бела дня продают товар сомнительного состава и качества, а фасуют его прямо в туалете. При этом демонстрируют невероятную наглость.

Это обычный магазин в кстовском дворе. Здесь, как и везде, продают хлеб, молоко, крупы, но больше этот магазин известен продажей запрещенных веществ и бодяжного алкоголя.

Из-под прилавка торгуют и запрещенным насваем. Этот зеленый порошок, в состав которого входит табак, гашеная известь и куриный помет, вызывает привыкание с первого раза. Последствия – вплоть до рака ротовой полости.

Правда, при виде камеры у продавцов резко портится память и пропадает дар речи. Единственное, что они хорошо помнят в такой момент — это дорогу к выходу. Но факты — вещь упрямая. Сотрудники полиции во время проверки изъяли около 200 пакетов сухой табачной смеси.

Если насвай хранят под прилавком, то в туалете магазина разливают так называемый "фирменный коньяк". Главный признак подделки — полное отсутствие акцизной марки. Именно она — гарантия, что алкоголь легальный и безопасный. Среди улик незаконной торговли и сигареты без акциза.

Но даже после таких рейдов незаконная торговля не прекращается. Местные жители жалуются: мимо магазина теперь страшно проходить. Шум, пьяные крики и мат до поздней ночи — вот его визитная карточка.

Ну а пока идут разбирательства, соседям остается только терпеть и ждать, когда же эта точка наживы на здоровье и спокойствии граждан будет наконец ликвидирована.