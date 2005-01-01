Затравленная Юлия Проскурякова взорвалась: "Почему вы называете меня сиротинкой без рода и племени?"

Игорь Николаев и его будущая жена Юлия Проскурякова познакомились в 2005 году. К тому времени он уже расстался с Наташей Королевой. Однако союз "дельфина и русалки" настолько полюбился общественности, что и спустя годы многочисленные фанаты не могли смириться с тем, что артисты развелись.

Юлию Проскурякову буквально затравили. Ей не могли простить, что она, как и Наташа Королева, тоже поет и гораздо моложе Игоря Николаева. Многие поклонники не доверяли Юлии и пытались доказать, что она меркантильна и встречается с известным автором-песенником и исполнителем не просто так.

"Почему-то сразу написали, что я из деревни, хотя я из Екатеринбурга, города-миллионника. Писали, что я без образования, называли Золушкой… Для меня и моих родителей все это было так странно… Почему вы называете меня сиротинкой без рода и племени? У меня прекрасная семья, хорошее образование. Я родилась в большом красивом городе, да, не в Москве. Но за МКАДом тоже есть жизнь!" - возмущенно заявила Проскурякова.

В программе "Ваша Наташа" Юлия сообщила, что у нее интеллигентная семья: отец юрист, бывший прокурор Свердловской области. Для Проскуряковой было крайне неприятно слышать и читать те слухи, которые распространялись относительно нее. Зато когда она рассказывала правдивые истории об отношениях с Николаевым, ей никто не верил.

"Я обязательно должна была Николаеву спеть, что-то такое сделать в гостинице, чем-то удивить, чтобы он решил быть со мной вместе", - с обидой отметила артистка.

Сейчас Юлия Проскурякова старается развиваться без протекции именитого супруга. Она продолжает песенную карьеру, а также отучилась на актрису и снимается в кино, играет в театре.