Европу предупредили о риске войны из-за "момента Франца Фердинанда"

Европейские чиновники начали говорить о риске наступления "момента Франца Фердинанда" и вооруженного конфликта на континенте.

Текущая обстановка напоминает ту, что складывалась незадолго до начала Первой мировой войны, пишет газета Politico. Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году спровоцировало мировой конфликт.

Страны ЕС и НАТО стали вести себя более резко, чем прежде, особенно в отношении России.

Задача европейских лидеров в Копенгагене заключается в том, чтобы найти баланс сдерживания с всё более склонным к риску российским руководством", - сообщил научный сотрудник по оборонной политике Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс.