Напуганные Трампом корпорации уходят из США

Неясность указов президента США приводит к увеличению рисков для деятельности в Штатах крупных корпораций. Некоторые европейские компании заявляют о сокращении инвестиций в Америке, пишет газета Financial Times со ссылкой на руководителей корпораций.

По данным источников издания, хаотичное введение новых правил выдачи виз для высококвалифицированных работников и действия Трампа против политических оппонентов вновь вызвали тревогу в советах директоров. Ранее они уже были обеспокоены периодическими повышениями и снижениями тарифов. Все эти факторы подталкивают транснациональные компании к переносу деятельности в другие страны.

Эксперты отмечают, что ужесточение иммиграционной политики администрацией Белого дома вынуждает компании разрабатывать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Это повышает относительную привлекательность переноса рабочих мест в офисы за пределами США.