Трамп раскрыл цель экстренной встречи главы Пентагона с американскими генералами

Укрепление боевого духа – главная цель предстоящей 30 сентября встречи главы Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами, заявил президент США Дональд Трамп. Беседа пройдет 30 сентября на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико, штат Вирджиния, сообщает Reuters.

По словам Трампа, он хочет сказать генералам, что в администрации их любят, что они уважаемые лидеры. По мнению американского лидера, это необходимо, чтобы они были сильными, твердыми, умными и сострадательными. Президент подтвердил, что сам примет участие во встрече.

Как сообщалось ранее, известие об экстренном совещании вызвало панику в рядах американских генералов и адмиралов. Некоторые военачальники готовятся к возможным увольнениям и понижениям в звании. Однако, по последним данным, на совещании в Куантико Хегсет планирует выступить с короткой речью, посвященной военным стандартам и боевому духу.