В Подмосковье после атаки БПЛА погибли два человека

В Московской области после атаки беспилотников два человека погибли.

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Минувшей ночью были сбиты четыре БПЛА над Воскресенском и Коломной. В Воскресенске начался пожар в частном доме. Погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.

"Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье", - написал Воробьев в своем telegram-канале.

Кроме того, в Воскресенске зафиксированы повреждения окон и фасадов ряда домов, нарушено уличное освещение.