ФСБ пресекла попытку отравления бойцов СВО в Севастополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Севастополя. По данным спецслужб, задержанная сотрудничала с украинской разведкой и планировала теракт.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, гражданка России 1980 года рождения установила контакт с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Она и собирала разведывательные данные о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС России – в частности, передавала украинским кураторам фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота.

Задержанная работала шеф-поваром в одном из заведений общепита Севастополя. Пользуясь этим, женщина планировала устроить массовое отравление бойцов СВО. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене, женщина арестована, передает ТВЦ.