Открылась правда о спасении Наташи Королевой

Несколько лет назад Наташу Королеву надо было спасать. Об этом рассказала ее директор Марина Наринская. Когда исполнительница хита "Желтые тюльпаны" прибыла в Сургут с концертом, на нее обратил внимание весьма влиятельный мужчина с большими связями.

"Такой был там… папа. Он отсидел много лет, его весь город боялся. Во время концерта мужчина ко мне подошел, и говорит: „Значит так, вот эта Королева и все балетные после концерта едут со мной в сауну", - рассказала Наринская.

При этом она подчеркнула, что у Наташи Королевой не было охраны, а все местные правоохранители якобы были "под этим папой". Наринская хоть и боялась, но отказала мужчине и попыталась с ним договориться. "Я говорю: "Нет, не едет. Хочешь, я с тобой поеду?" И он так стал на меня смотреть… А потом сказал: "Ну, давай пообщаемся". И я начала с ним разговаривать. Я его развела просто… Не знаю, как у меня это получилось", - поведала директор Королевой.

Сама исполнительница души не чает в своей помощнице. Наташа Королева отметила в программе "Однажды...", что хоть у ее директора непростой характер, но именно благодаря ему удавалось разрешать немало проблем и сложностей.

"Она такая волевая, может быть где-то грубоватая, где-то хамоватая, где-то такая… Ну, гнет свою линию. Но она всей душой болеет за своего артиста. И это для исполнителя большой плюс", - подчеркнула Наташа Королева.