МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти

Полиция установила компанию, которая распространяла суррогатный алкоголь в Ленинградской области.
Некачественное спиртное распространяла коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В помещениях, где хранился алкоголь, проходят обыски. Устанавливаются каналы поставки и люди, причастные к преступлению.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Сланцевском районе Ленинградской области в сентябре. В настоящее время зафиксировало 25 смертей. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
Задержаны 14 человек, изъято свыше 1300 литров суррогатного алкоголя. Арестован 78-летний продавец суррогатного спиртного.