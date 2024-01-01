Сраженный Евгений Петросян высказался начистоту: "Надежда слабая"

26 сентября не стало прославленного режиссера, телеведущего, шоумена Тиграна Кеосаяна. Ему было 59 лет. Последние девять месяцев он находился без сознания. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому.

Одним из первых отреагировал на печальную новость известный юморист Евгений Петросян. "Когда мы встречались с Тиграном, мы старались друг друга рассмешить, как бы, даря друг другу хорошее настроение. А сегодня получилось все наоборот: трагедия утраты Тиграна Кеосаяна пронзила мне сердце, хоть мы все знали, и я в том числе, что надежда слабая", - высказался начистоту юморист.

Евгений Петросян признался, что до последнего надеялся, что режиссер выкарабкается. Однако чуда не случилось. "Наша страна его очень любила. Она видела в нем защитника, остроумного человека, талантливого режиссера, замечательного мужа и чувствовала его горячее сердце. Вот, уж действительно, безвременно… Память о Тигране останется навсегда в моем сердце", - признался сраженный горем артист в своем официальном телеграм-канале.

Накануне, 28 сентября, в Армянской церкви в Москве состоялось прощание с Тиграном Кеосаяном. На траурной церемонии присутствовал и Евгений Петросян. Скорбящий юморист едва сдерживал слезы.