Задержан экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

В Екатеринбурге задержали бывшего вице-губернатора Олега Чемезова через три дня после отставки.

По предварительным данным, задержание связано с уголовным делом о субсидиях, которые правительство области выделяло АО "ОТСК" (дочка "Корпорации СТС").

Чемезова вызвали на допрос в Главное следственное управление регионального МВД, сообщила РИА Новости его адвокат. Экс-вице-губернатор находится в статусе подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве.

25 сентября глава Свердловской области Денис Паслер уволил Чемезова с поста вице-губернатора региона.