Кабмин направил в Госдуму проект федерального бюджета

Проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов направлен на рассмотрение в Государственную думу, сообщается на сайте кабмина. В Минфине бюджет назвали сбалансированным и устойчивым.

В правительстве отмечали, что сбалансированность важна для поддержания макроэкономической стабильности. Кроме того, бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

Ранее в кабмине подчеркивали, что ключевые приоритеты - выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Также в числе первоочередных задач - финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности России, социальная поддержка семей участников СВО. В приоритетах числится и достижение определенных российским президентом Владимиром Путиным национальных целей до 2030 года.