Отчисленный студент с ножом напал на преподавателей техникума в Архангельске

Чудовищный инцидент произошел в Архангельске — там бывший студент техникума строительства и экономики пришел в учебное заведение с ножом и напал на преподавателей.

Нападение произошло во время первого урока. Молодой человек в маске и перчатках ворвался в кабинет и нанес несколько ударов ножом стоявшему за кафедрой преподавателю.

По предварительным данным, пострадали преподаватель русского языка и социальный педагог, а также один из студентов. По данным телеграм-канала 112, у них серьезные ножевые ранения. Все трое госпитализированы.

Задержать нападавшего помогли другие студенты техникума. На месте работают правоохранительные органы.