Минтруд объявил о досрочной разовой индексации пенсий

Пенсии в России проиндексируют в 2026 году разово с 1 января. Выплаты вырастут на уровень выше инфляции, сообщили в Минтруда России.

В сообщении ведомства уточняется, что принято решение о досрочной индексации пенсий. Выплаты рассчитают не с 1 февраля по фактической инфляции и с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января, выше инфляции.

По данным Минтруда, всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, в результате средний размер выплат увеличится почти на 2 тысячи рублей - до 27,1 тысячи.