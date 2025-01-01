День Веры, Надежды и Любови: почему утро нужно начать с плача

30 сентября отмечается праздник святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Православные чтут их память, а носительницы этих имен отмечают именины.

История

Во II веке нашей эры в Риме жила вдова София. У нее было три дочери - Вера, Надежда и Любовь. Мать воспитывала детей в христианской вере и в любви к Богу.

О семье узнал император Адриан. В языческом Риме христианство воспринималось как вызов государству. Властитель отправил девочек на перевоспитание к язычнице, но они остались верны своей вере. Тогда император приказал трем сестрам совершить жертвоприношение в честь богини охоты Дианы. Но девочки и в этот раз отказались. Разгневанный император приказал подвергнуть их пыткам. Детей измучили, а после обезглавили. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде – 10 лет, а Любови – 9 лет. Все три девочки проявили стойкость и до конца не отреклись от своей веры.

За страданиями своих дочерей наблюдала София, и это было ее собственной пыткой. Мать забрала тела девочек и похоронила их за городом. Три дня женщина провела на их могиле, после чего умерла. Позднее всех четверых причислили к лику святых.

Приметы

В народе этот день называли Вселенскими бабьими именинами. Утро 30 сентября принято начинать с ритуального плача – поплакать над тяжкой женской долей. Считалось, что кто слезами день встретит, тот весь год плакать не будет.

В этот день категорически нельзя ссориться, злиться, вредить себе и окружающим. Негоже также чрезмерно развлекаться, забывать о близких и пренебрегать молитвой.

Верующие просят святых мучениц о женском здоровье, семье, зачатии и здоровье детей. Следует помогать родным, заниматься благими делами, читать молитвы и размышлять о ценностях.

В 2025 году праздник выпадает на вторник. Тем не менее, стоит попытаться найти возможность сходить в храм и помолиться об укреплении веры, мире в семье, терпении и любви.

30 сентября нет поста, поэтому есть можно все. По сложившейся традиции хозяйки пекут каравай или пирог и угощают всю семью.