России не нужна война в принципе. Воевать Москва не собирается ни с кем – в том числе и с фригидной старухой Европой, написал Дмитрий Медведев. При этом, отмечает зампред Совбеза, в европейских странах из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет.

Медведев подчеркивает в Telegram, что главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое. Кроме того, в Европу русские всегда приходили только как освободители, а не как захватчики. Европейские страны развязать войну не могут - они уязвимы и разобщены, преследуют только свои интересы. Их лидеры, по словам зампреда Совбеза – "ничтожные дегенераты", неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьезное дело.

И при всем этом, по мнению Медведева, война все-таки возможна - вероятность роковой случайности существует всегда. Также зампред Совбеза опасается "фактора гиперактивности отмороженных идиотов", которые могут спровоцировать конфликт с риском его перерастания в войну с использованием оружия массового поражения.