Студенты помогли задержать напавшего с ножом в техникуме Архангельска

В Архангельске отчисленный студент техникума напал с ножом на преподавателей.

Инцидент произошел в Архангельском техникуме строительства и экономики. 18-летний молодой человек утром 29 сентября пронес в учебное заведение нож, а затем ранил двух преподавателей. Пострадавшие женщины госпитализированы.

Нападавшего задержали студенты, а затем передали его полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений.

В настоящее время проверяется информация о третьей пострадавшем – гардеробщике, передает ТАСС. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.