Покинувшая рехаб Волочкова без одежды накинулась на мужчину

Анастасия Волочкова живет как хочет и неизменно призывает общественность не ее обсуждать, а обратить внимание на себя. Балерина утверждает, что достигла таких высот, о которых многие могут только мечтать, поэтому может позволить себе делать все, что заблагорассудится.

Например, артистка с удовольствием соглашается на разные эксперименты, особенно в тандеме с фотографом Еленой Галицыной. Так, балерина приняла участие в очередной фотосессии своей приятельницы.

Особенно в Сети активно обсуждают снимок, на котором Анастасия Волочкова запечатлена без одежды, зато в боксерских перчатках, в обнимку с манекеном. Интернет-пользователи назвали его новым мужчиной балерины и с юмором отмечают, что артистка буквально на него накинулась.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Балет и Бокс начинаются с одной буквы. А сила в тех и в одном виде спорта и искусства, кто останется непобедим! И Леночка Галицына с нами!" - сообщила Волочкова в подписи к фото.

Ранее балерина ообщила, что попала в рехаб. В Сети немедленно отреагировали на эту новость. Многие пользователи решили, что балерина наконец начала борьбу с алкогольной зависимостью, в которой ее обвиняют последние годы. Однако речь идет о совсем другом оздоровительном центре.