Названа причина страшного пожара в приюте для животных на севере Москвы

Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств пожара, который произошёл в эти выходные. В приюте для животных на севере столицы сгорели 13 собак. Охранник получил сильные ожоги. Огонь вспыхнул около полуночи и поднялся почти на 7 метров. Сбежать удалось не всем питомцам. А охранник получил ожоги. Что могло стать причиной трагедии?

Они мечутся по клетке, не находя себе места. Скоро завтрак. В приюте на улице Зорге он всегда по расписанию. Самые преданные друзья человека знают это наизусть. И, конечно, уверены, что голодными их точно не оставят. Волонтеров, которые помогают содержать животных, всегда было много, а сегодня стало больше. В разы. Люди несут пакеты с кормом и любимыми деликатесами своих пушистых друзей. Новость о пожаре в приюте никого не оставила равнодушным.

Пожар на территории приюта разгорелся мгновенно. Пламя охватило часть вольеров. Запертые в клетках животные оказались в огненной ловушке. Спасти их было невозможно.

Многим животным удалось самостоятельно выбраться с территории приюта. Они сделали подкопы в вольерах. Их уже разыскали и вернули обратно. По предварительной информации, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. В ту ночь дежурил только один сторож. По одной из версий, он отмечал день рождения и заснул с непотушенной сигаретой, что и привело к таким страшным последствиям. Сам охранник в больнице, он получил тяжелые ожоги.

Пока правоохранители выясняют, кто виноват в том, что случилось, волонтеры решают, как животным помочь. Некоторые уже выбрали себе питомцев, которых заберут домой.

Остальных животных в ближайшее время распределят по другим приютам. К решению этого вопроса подключился и Московский зоопарк. Приют на улице Зорге, вероятно, будет закрыт. Ну а пока все неравнодушные люди смогут позаботиться о самых преданных и верных друзьях человека.