Собянин: Началось строительство моста между Мневниковской поймой и Крылатским

В Москве началось строительство пешеходного моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Мост соединит улицу Островную с Проектируемым проездом №1074. А также - улицей Нижние Мнёвники. Жители сразу нескольких районов получат новые маршруты. В том числе к Гребному каналу и другим спортивным объектам.

Мост будет с арками, напоминающими крылья. Его пролёт украсят декоративными деталями и архитектурно-художественной подсветкой. Работы ведут одновременно с двух сторон Москвы-реки. Завершить строительство планируют в 27-м году.