Учат мыслить и изобретать: в школах Москвы обновляют подход к образованию

Собрать машинку с мотором, развить геометрическую интуицию и научиться финансовой грамотности. В московских школах модернизировали не только кабинеты, но и сам подход к образованию. Какие навыки помогают развивать современным школьникам? И как игра помогает определиться с будущей профессией?

Если на обычном уроке математики решают задачи и примеры, то здесь на дополнительных курсах "математики и окружающего мира" урок больше напоминает увлекательную игру. Школьники учатся мыслить логически и даже развивают геометрическую интуицию.

"Благодаря этому курсу ребята учатся не только быстро считать. Решать нестандартные задачи, работать в команде, но и эти знания помогают применять в реальной жизни", - рассказала Анна Паземова, учитель начальных классов образовательного центра "Протон".

К примеру, третьеклассница Валерия теперь сама грамотно распоряжается карманными деньгами. Чему её родители, конечно, только рады. Кстати, перед тем, как вести этот курс, педагоги сами прошли обучение. Повысили квалификацию более 14 тысяч учителей. Изменилась и система стимулирующих выплат для педагогов.

"Размер оплаты труда стал более достойный, Москва взяла на себя обязательство более достойной платы и вывела зарплату учителей на новый уровень, который отличается от других регионов", - отметил Константин Гужевкин, председатель МГО Общероссийского Профсоюза образования.

В этом году в Москве после ремонта открылись 51 школа, включая образовательный центр "Протон". Здесь всё на современном уровне: новые кабинеты, современные спортивный и хореографический залы. Есть и творческие медиатеки — можно отдохнуть или сделать уроки. Всё это для того, чтобы ребёнок уже с первого класса мог понять, что ему интереснее, и начал двигаться к будущей профессии.

"Страна нуждается в инженерах, биологах, химиках, наша задача как школы – эту потребность удовлетворить", - говорит Самира Караханова, директор ГБОУ "Образовательный центр "Протон".

А эти ребята, кажется, с профессией уже определились. У них — урок робототехники. Собирают автомобиль с мотором и сияющую ёлку. Такие занятия — первый шаг к серьёзному программированию в старших классах. И даже к созданию вот таких собственных моделей передачи света.

В таких школах будущего учатся мыслить, изобретать и понимать, как устроен мир, ведь главное — дать детям возможность попробовать себя в деле, а уж они найдут, как применить свои таланты.